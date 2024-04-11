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12 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 19:02

İlişkiler, aynadır. Dengenizi sağlarken Chiron'un kendinizi görmenizi sağlaması, ilişkisel anlamda işinize yarayacak. Peki, 12 Nisan Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Nisan Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bir süredir sarsılan dengini yeniden sağlayabileceksin. Zira Merkür ve Chiron kavuşumu, senin için ilişkilerde denge ve şifa bulma temasını ön plana çıkarıyor. Bu da ilk olarak aşk hayatına sirayet ediyor. Partnerinle derinlemesine konuşmalar yapabilir, birbirinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Son günlerde yaşadığın ruhsal gelgitler nedeniyle partnerinle arandaki ilişkiyi etkileyen sorunlar meydana gelmiş olabilir. Şimdi onları da geride bırakma şansınız var. 

Kariyer yaşantında ise iş ortaklıkları veya müşteri ilişkilerinde empati ve anlayış önem kazanabilir. Bu, genel iyilik ve denge haline katkıda bulunacak konuşmalar iş hayatında olumlu etkileyebilir. Çözüme ulaşmasını istediğin ailevi meseleler varsa onları da bugün masayı yatırmak iyi olabilir. İlişkilerindeki iyileşme, senin de kendine bir ayna tutmana neden olabilir. Artık yaptığın hataları görerek içsel dengeni daha iyi bir şekilde sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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