12 Nisan Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün hayata dair bir takım dengeleri sağlaman gerekiyor. Çünkü Merkür ve Chiron kavuşumu, ev ve aile hayatına dair derin düşünceler ve duygusal iyileşme getiriyor. Bu da evdeki düzenini oluşturmak için daha fazla geç kalmaman gerektiğini işaret ediyor. Mesela aşk hayatında, evde geçirilen zaman ilişkini güçlendirebilir. Aile bireylerinle arandaki sorunları çözmenin zamanı gelmiş gibi duruyor.

Uzun zamandır üzerinde uğraşan da bugün kariyerinde, iş ve özel hayat arasında denge kurmak önceliğin olmalı. Bu konuda artık net ve keskin çizgilerle düzen saglaman gerekiyor. Sağlık açısından ise içinde bulunduğun duygusal stresi azaltacak yöntemler bulmak sana iyi gelecektir. Bugün tüm taşlar yerine oturmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...