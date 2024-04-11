12 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aile arasında miras ya da mülk davalarına ilişkin konular yeniden gündeme gelebilir. Merkür ve Chiron kavuşumu, geçmişinle yüzleşme ve finansal veya duygusal yaralarını iyileştirme fırsatı sunuyor. Açıkçası maddi sorunlar nedeniyle oluşan sosyal hasarları telafi etmek için önemli bir gün seni bekliyor. İlk olarak aşk hayatını ele almalısın. Partnerinle daha derin ve anlamlı bağlar kurmak ve ilişkinize yeni bir boyut kazandırmak için maddi manevi her konuda birlikte plan yapmalısınız.

Gelelim aile arasındaki bitmek bilmeyen o gerilime! Bugün duygusal anlamda iyileşmeye odaklanarak kırgınlıkları geride bırakabilirsiniz. Herkes payına düşeni kabul etmeli, fakat bunun için senin birkaç özür dilemen gerekebilir. Kariyer alanında ise finansal hedeflerine ulaşmak için alışılmadık stratejileri değerlendirebilirsin. Geçmişte ihmal ettiğin konulara şimdi daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...