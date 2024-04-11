12 Nisan Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayata karşı bakış açın ve inançların değişebilir. Değişmez zannettiğinde her yargıların bugün, resmen seninle birlikte büyüyecek. Merkür ve Chiron kavuşumu, fikirlerini ve inançlarını sorgulamanı sağlayarak. Hayata dair geniş bir perspektif kazanmana yardımcı olacak. Ailen ve dostlarınla birlikte gerçekleştireceğin felsefi sohbetler eşliğinde ilişkilerin de güçlenebilir. Bu sırada uzun zamandır inanarak savunduğun bazı fikirlerin yanlış olduğunu görebilirsin.

Kariyerinde ise farklılaşan düşünce yapın sayesinde eğitim veya yurt dışı ile ilgili fırsatları değerlendirmek isteyeceksin. Planlayacağın akademik düzen, manevi ve zihinsel genişlemen için de yararlı olabilir. Bugünlerde zihnindeki gelişimi destekleyen meditasyon veya yoga gibi pratiklerden de fayda görebilirsin. Zihninin hareketlerine, bedenini de dahil etmen seni güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...