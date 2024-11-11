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12 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.11.2024 - 19:01

Duygularınızı kucaklayarak yeniden doğacaksınız! Peki 12 Kasım Salı gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal anlamda yeniden doğacaksın! Duygusal anlamda derinlik kazanacak, içsel yaralarının şifa enerjisi ile iyileştiğini hissedeceksin. Geçmiş ile geleceği birleştireceksin... Yani geçmişi ardında bırakıp tamamen yeni ve temiz bir sayfa açmak zorunda değilsin. Açıkçası bunun için kendine yüklediğin sorumluluk ve güce de ihtiyacın yok. 

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisinde tek ihtiyacın olan, kabullenmek ve ilerlemek. Geçmişin iyi ve kötü tüm izleri ile daha güçlü olduğunu bilmelisin. Psikolojik anlamda sana iyi gelecek bu durum, kariyerinde de daha derin ve kalıcı etkiler bırakmanı sağlayacak. Profesyonel anlamda dönüştürücü bir rol oynayacak olan Güneş, gerçek yeteneklerini ortaya çıkaracak. Duyguların ve profesyonel bakış açını birleştirdiğinde, iş hayatının yıldızı sen olacaksın. 

Geçmiş ile şifa bulmanın bir diğer güzel yanı ise duygularını kucaklamak olacak. Şimdi sırada ne mi var? Kesinlikle yeni bir aşk! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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