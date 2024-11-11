12 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün olduğun yerden sıkıldığını fark edeceksin. Uzun zamandır istediğin değişimin ne ile ilgili olduğunu bulmuş gibisin. Kalıcı bir yer değişikliği, zorlu bir taşınma sürecini ve maddi dönüşümü beraberinde getirse de artık bunun için cesaret etmelisin. Olmak istediğin yere ne kadar uzaksın?

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açı, seni ait hissettiğin yere çağırıyor. Bu güçlü çağrıya kulak verirsen, belki bir süre fikirlerini ya da hedeflerini sorgulayacaksın; ancak sonunda doğru olanı yapacaksın. Bu aşamada hayata daha güçlü bağlar ile bağlanacaksın. Kendini sosyal çevrenden biraz soyutlayarak duygusal ihtiyaçlarına yöneleceksin. Belki yeni bir aşka kapılmak ya da mevcut ilişkini tazelemek iyi bir başlangıç olabilir.

Bize soracak olursan iş aramak için de harika bir dönem! Güneş'in etkisi altındayken, yapacağın bu başlangıç sana başarı ve para getirecek. Öyle ki yaptığın iş seçimi yolunu çizmene de yardımcı olacak. Şehir, hatta ülke değiştirmeye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...