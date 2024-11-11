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12 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.11.2024 - 19:01

Gitme vakti! Peki 12 Kasım Salı gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün olduğun yerden sıkıldığını fark edeceksin. Uzun zamandır istediğin değişimin ne ile ilgili olduğunu bulmuş gibisin. Kalıcı bir yer değişikliği, zorlu bir taşınma sürecini ve maddi dönüşümü beraberinde getirse de artık bunun için cesaret etmelisin. Olmak istediğin yere ne kadar uzaksın? 

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açı, seni ait hissettiğin yere çağırıyor. Bu güçlü çağrıya kulak verirsen, belki bir süre fikirlerini ya da hedeflerini sorgulayacaksın; ancak sonunda doğru olanı yapacaksın. Bu aşamada hayata daha güçlü bağlar ile bağlanacaksın. Kendini sosyal çevrenden biraz soyutlayarak duygusal ihtiyaçlarına yöneleceksin. Belki yeni bir aşka kapılmak ya da mevcut ilişkini tazelemek iyi bir başlangıç olabilir. 

Bize soracak olursan iş aramak için de harika bir dönem! Güneş'in etkisi altındayken, yapacağın bu başlangıç sana başarı ve para getirecek. Öyle ki yaptığın iş seçimi yolunu çizmene de yardımcı olacak. Şehir, hatta ülke değiştirmeye hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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