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12 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Kasım Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.11.2024 - 19:01

Eski kalıpları yıkın, yenilenin! Peki 12 Kasım Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilere dair düşündüklerin değişecek. Eski kalıpları yıktığın, sevgiye ve ilişkiye bakış açının tamamen değiştiği bir gün seni bekliyor. Belki de artık ilişkilerde kendini daha fazla önemsemelisin. Bunun da dışında dengeyi sağlama çabasını bir kenara bırakabilmeyi denemelisin. 

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisiyle herkesin kendi işini yaptığı bugün de kendini özgü hissedeceksin. İlişkilerde kendine olan güvenini artacak. Çünkü bağlarını sorumluluklar, yetenekler ve karşındakine sundukların üzerine değil; karşılıksız sevgi üzerine kuracaksın. Ve sen kesinlikle sevilmeyi hak ediyorsun! 

İşte bu sayede sınırlarını çizeceksin. Artık gerektiğinde hayır diyen biri haline geleceksin. Bu kendine güvenli halin çekiciliğini de arttıracak. Bu sayede sadece ikili ilişkilerde değil, iş dünyasında da göz kamaştıracaksın. Dokunduğun her şey güzelleştirdiğini biliyorsun ve bugün öncelikle kendine dokunmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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