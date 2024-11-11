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12 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.11.2024 - 19:01

Kişisel devriminiz başlıyor! Peki 12 Kasım Salı gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kişisel bir devrim yaşayacaksın desek, abartmış olmayız! Kendi hayatının kontrolünü eline almak istediğin bir gün başlıyor. Tam da bu noktada kendini her zamankinden çok daha özgün bir şekilde ifade etme cesareti bulacaksın. Ne istediğini bilecek ve bunu açıkça söyleyeceksin. 

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisinde, sözlerin kadar hareketlerin de somut değişimin işareti olacak. Hayatını istediğin gibi şekillendirmek için hızlı karar verip hızlı bir şekilde harekete geçeceksin. Bu geçiş ile birlikte hayatında bazı eski kalıpları yıktığını da fark edeceksin. Özellikle iş hayatında her şeyi bambaşka bir hale getirebilirsin. Senin tamamen özgür hissettiğin bir iş kurmaya odaklanabilirsin. Şimdi ipler senin elinde, kendi işini nasıl yöneteceğini karar ver ve başarıyı kucakla.

Tüm bunların dışında bugünlerde ilişkilerinde de değişiklikler yaşayabilirsin. Fikirlerin değişebilir, hislerine öncelik vermeye başlayabilirsin. Sanıyoruz bugün özgürlük yerine bağlılığı tercih edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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