12 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kişisel bir devrim yaşayacaksın desek, abartmış olmayız! Kendi hayatının kontrolünü eline almak istediğin bir gün başlıyor. Tam da bu noktada kendini her zamankinden çok daha özgün bir şekilde ifade etme cesareti bulacaksın. Ne istediğini bilecek ve bunu açıkça söyleyeceksin.

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisinde, sözlerin kadar hareketlerin de somut değişimin işareti olacak. Hayatını istediğin gibi şekillendirmek için hızlı karar verip hızlı bir şekilde harekete geçeceksin. Bu geçiş ile birlikte hayatında bazı eski kalıpları yıktığını da fark edeceksin. Özellikle iş hayatında her şeyi bambaşka bir hale getirebilirsin. Senin tamamen özgür hissettiğin bir iş kurmaya odaklanabilirsin. Şimdi ipler senin elinde, kendi işini nasıl yöneteceğini karar ver ve başarıyı kucakla.

Tüm bunların dışında bugünlerde ilişkilerinde de değişiklikler yaşayabilirsin. Fikirlerin değişebilir, hislerine öncelik vermeye başlayabilirsin. Sanıyoruz bugün özgürlük yerine bağlılığı tercih edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...