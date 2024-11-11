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12 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.11.2024 - 19:01

Yüklerinizden arınma zamanı geldi! Peki 12 Kasım Salı gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünden itibaren seni dibe çeken şeylerden uzaklaşmalısın! Maddi ya da manevi anlamda sana hizmet vermeyen şeyleri bırakma zamanı geldi. Bu aşamada bazı değer yargıların da değişebilir. Maneviyata verdiğin önem artabilir, haliyle maddi anlamda işine yarasa da seni inciten ya da yoran işlerden koşar adım kaçabilirsin. 

Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisiyle, hayata dair kıymetli bir farkındalık yaşayacaksın. Bu aşamada ilişkilerin de yeni bir boyut kazanacak ve daha sağlam bağlar kuracaksın. Sevdiklerine daha fazla yaklaşacak, onlarla daha çok vakit geçirmek isteyeceksin. Hatta sevdiğini daha çok dile getireceksin. Bu sırada iş ilişkilerinin de boyutlarını değişecek ve hayalindeki işe bir adım daha yaklaşacaksın. 

Ne dersin, yeni bir ortaklık mı kuruluyor? Doğru kişiler ile yola çıktığından emin ol. Başarı ihtimalin bir hayli yüksek. Ancak seçeceğin işin uzmanlık alanına uygun ve güvenli bir sektör olması önemli. Aksi halde haddinden fazla risk almak seni kaygıyla birlikte dibe çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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