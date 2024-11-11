12 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için derin bir temizlik günü olacak. Zihnindeki karmaşayı, bedensel ya da ruhsal anlamda hissettiğin endişeleri ve sorunları ardında bırakmanın zamanı geldi. Artık hayatına olumlu bir şekilde etki etmeyen düşünce kalıplarından kurtulmalısın. Hatta seni dibe çeken parçalarından ve ilişkilerinden de uzaklaşmanın zamanı geldi.

Bir süredir içinde bulunduğun depresif dönem bitiyor. Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisinde, gerçek bir yıldız gibi parlamanın zamanı geldi. Her şeyin yoluna girmeye başladığı bu süreçte, evrensel gücü desteklemek adına sen de düzenlemeye başlamalısın. Kariyer hedeflerini, ilişkilerine, hayallerini ve hatta yaşam tarzını istediğin şekle getirmelisin. Her şeyi kontrol edebilirsin!

Bu dönemde finansal hedeflerini ve stratejilerini de gözden geçirmelisin. Ekonomik anlamda konfor alanını genişletmeli, birtakım yenilikçi adımlarla yatırımlarını artırmalısın. Bu sayede hem zihinsel hem ruhsal hem de maddi anlamda gücüne güç katacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...