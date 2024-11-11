onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
12 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.11.2024 - 19:01

Derin bir temizlik vakti! Peki 12 Kasım Salı gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için derin bir temizlik günü olacak. Zihnindeki karmaşayı, bedensel ya da ruhsal anlamda hissettiğin endişeleri ve sorunları ardında bırakmanın zamanı geldi. Artık hayatına olumlu bir şekilde etki etmeyen düşünce kalıplarından kurtulmalısın. Hatta seni dibe çeken parçalarından ve ilişkilerinden de uzaklaşmanın zamanı geldi.

Bir süredir içinde bulunduğun depresif dönem bitiyor. Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisinde, gerçek bir yıldız gibi parlamanın zamanı geldi. Her şeyin yoluna girmeye başladığı bu süreçte, evrensel gücü desteklemek adına sen de düzenlemeye başlamalısın. Kariyer hedeflerini, ilişkilerine, hayallerini ve hatta yaşam tarzını istediğin şekle getirmelisin. Her şeyi kontrol edebilirsin!

Bu dönemde finansal hedeflerini ve stratejilerini de gözden geçirmelisin. Ekonomik anlamda konfor alanını genişletmeli, birtakım yenilikçi adımlarla yatırımlarını artırmalısın. Bu sayede hem zihinsel hem ruhsal hem de maddi anlamda gücüne güç katacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın