12 Kasım Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün güçlü bir şifa enerjisini kucaklamalısın. Bu enerjiyi sadece sağlık açısından değerlendirmemelisin. Zira Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açı, sana genel bir iyi olma hali katacak. Ruhsal anlamda derinlik kazanmana yardımcı olacak. Geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kuracaksın. Eski sen ile yeni sen arasındaki fark ise hemen herkes tarafından hissedilecek.

Mesela profesyonel yaşamında gücünü daha sağlam bir şekilde ortaya koyacaksın. Uzun zamandır hayalini kurduğunu proje için harekete geçecek, geleceğinin temellerini atacaksın. Paranı ve hayatını dikkatle yönetecek, gerçek bir profesyonel gibi hareket edeceksin.

İçsel güçlenme döneminde, Güneş'ten destek alarak ilişkilerinin dinamiklerini de değiştireceksin. Hem romantik ilişkinde hem de aile ilişkilerinde fedakarlığını törpülemeyi öğreneceksin. Kendini önceliklendirecek, hayır demeyi öğreneceksin. İşte şimdi kendin için bir şeyler yapıyorsun ve bu sana gücün yanında gurur da verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...