12 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendine odaklanmalısın. İçsel anlamda güçlü ve etkili olduğun yanlarından cesaret almalısın. Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açının etkisiyle, hayatı kontrollü bir şekilde yönetmeye odaklanmalısın. Hızlı kararlardan, düşünülmeden aksiyona alınan işlerden ve büyük risklerden kaçınmalısın.

Kendine ilk olarak ne istediğini sormalısın. Sorunun cevabına göre kariyerin dahil her şeyi yeniden şekillendirmek isteyebilirsin. Bu aşamada, kendine dürüst olmalısın. Çünkü ne istediğini bilirsen, kariyerinde seni yukarıya taşıyacak adımlara atacaksın. Güçlü bir dönüşüm fırsatı yakalayacaksın ve ayakları yere daha sağlam basan planlar yapacaksın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik anlamda bir hayli dikkat çekici olacaksın. Sadece kendinle ilgilenen, hedefleri olan ve başarılı halin karşı cinsini ilgisini çekecek. Bir de üzerine gizemli duruşuna eklenince, belki biraz sosyalleşmek iyi bir fikir olabilir. Tatlı flörtleşmeler ile tutkulu bir aşka hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...