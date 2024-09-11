12 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kararsızlıkların ön plana çıkacak. Özellikle sevdiklerini ilgilendiren bazı konularda son sözü söylemek, yargılamak ya da karar almak noktasında birtakım kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Haklı olanın yanında olmak için verdiğin çaba nedeniyle biraz fazla yorulabilirsin. Açıkçası aynı anda hem doğru olanı yapıp hem de herkesi memnun edemezsin.

Tam da bu noktada ilişkilerinde aşırı uyum sağlama konusundaki isteğinden uzaklaşabilirsin. Güneş ile Jüpiter arasındaki güçlü açının etkisi altındayken, herkesle uyum sağlayamayabilirsin. Benzer bir durum iş hayatında da gündemde olabilir. Dikkatli ol, çünkü haklı olanı korumak isterken üstlerinle ters düşebilirsin.

Biraz da günün keyifli yanlarından söz edelim! Bugün partnerinle birlikte romantik anlar yaşayabilirsin. Duygusal anlamda güçlendiğin ve romantizm ile doğduğun bir gün seni bekliyor. Kendini partnerinin yanında iyi hissedecek, duyusal derinliği yüksek olan ilişkiler içinde huzur bulacaksın. Özellikle yanında kendin olabildiğin kişilerle bir araya gelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...