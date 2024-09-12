12 Eylül Piyasa Güncellemesi: Haftanın Sonuna Yaklaşırken Borsada ve Dövizde Son Durum
12 Eylül Piyasa Güncellemesi: Haftanın Sonuna Yaklaşırken Borsada ve Dövizde Son Durum
Haftanın sonuna yaklaşırken, piyasalarda hareketlilik devam ediyor. 12 Eylül itibarıyla BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yükseliş gözlemlenirken, döviz kurlarında da dalgalanmalar sürüyor. Altın fiyatlarında ise belirgin bir artış yaşanıyor. İşte son verilerle piyasa özeti:
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Dün BIST 100 endeksi, düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 2,12 değer kaybıyla 9.419,66 puandan tamamladı.
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