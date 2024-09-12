Görüş Bildir
Haberler
Finans
12 Eylül Piyasa Güncellemesi: Haftanın Sonuna Yaklaşırken Borsada ve Dövizde Son Durum

etiket 12 Eylül Piyasa Güncellemesi: Haftanın Sonuna Yaklaşırken Borsada ve Dövizde Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 18:47

Haftanın sonuna yaklaşırken, piyasalarda hareketlilik devam ediyor. 12 Eylül itibarıyla BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yükseliş gözlemlenirken, döviz kurlarında da dalgalanmalar sürüyor. Altın fiyatlarında ise belirgin bir artış yaşanıyor. İşte son verilerle piyasa özeti:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dün BIST 100 endeksi, düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 2,12 değer kaybıyla 9.419,66 puandan tamamladı.

Dün BIST 100 endeksi, düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 2,12 değer kaybıyla 9.419,66 puandan tamamladı.

Ancak bugün BIST 100 endeksi, 9.474,43 puan seviyesine çıkarak yüzde 0,58'lik bir yükseliş gösterdi. BIST 30 endeksi de yüzde 0,69'luk artışla 10.419,91 puana ulaştı.

Dolar/TL kuru, güne 33,9830 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı ancak yüzde 0,23'lük bir düşüşle şu anda 33,9110 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL kuru, güne 33,9830 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı ancak yüzde 0,23'lük bir düşüşle şu anda 33,9110 seviyesinden işlem görüyor.

Dün günü yüzde 0,2 düşüşle 33,9867 seviyesinde kapatan dolar/TL, haftanın sonuna yaklaşırken Türk Lirası karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Euro/TL kuru, yüzde 0,25 artışla 37,5606 seviyesine yükselmiş durumda.

Euro/TL kuru, yüzde 0,25 artışla 37,5606 seviyesine yükselmiş durumda.

Euro’nun dolar karşısındaki yükselişi de dikkat çekiyor; EUR/USD paritesi yüzde 0,25 artarak 1,1040 seviyesine ulaştı.

Ons altın fiyatı, yüzde 1,65 artışla 2.553,19 dolar seviyesine ulaştı.

Ons altın fiyatı, yüzde 1,65 artışla 2.553,19 dolar seviyesine ulaştı.

Gram altın alış fiyatı 2.781,52 TL, satış fiyatı ise 2.781,92 TL olarak belirlenmiş durumda. Çeyrek altın alış fiyatı 4.450,44 TL, satış fiyatı ise 4.548,43 TL olarak güncellenmiş.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın