12 Eylül Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün her zamankinden çok daha hırslı olabilirsin. Özellikle kariyer hedeflerinin konusunda sınırları zorlamak üzeresin. Tüm olasılıkları deneyerek ve kendi sınırlarını zorlayarak neler yapabileceğini görmek isteyebilirsin. Eğer bu süreçte de disiplinli yapını kaybetmeyip aldığın fazla sorumlulukların üstesinden gelebilirsen zafer senin olacaktır.

Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisinde hareket edebilirsin. Dikkatli ol hırsın nedeniyle bazı sorunları görmezden gelebilirsin. Tabii bu durum bazı riskleri beraberinde getirecektir. Bize soracak olursan, iş hayatında yükselmenin en iyi yolu bu hırsı biraz kontrol etmekten geçiyor. Bu sayede daha öngörülü bir şekilde hareket edebilir ve başarıyı garantileyebilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Bu dönemde romantizm, hayatında ikinci planda yer alabilir. Bu da seni duygularından uzaklaştırabilir. Oysa sevilmek sana çok iyi gelecektir. İzin ver, birileri hayatına tatlı tatlı müdahil olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...