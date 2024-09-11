12 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yenilikçi fikirlerinle geleceği şekilde andırabilirsin. Zaman zaman gerçekliği kaybetmeni dahi sağlayabilecek türden yaratıcı fikirlerle dolup taşabilirsin. Elbette bu harika bir durum ve kesinlikle ilerlemeden anahtarı. Ancak olmayacak hayallere kapılmak başına birtakım dertler açabilir. Somut verileri de dayanan fikirlerle hareket edersen fazla risk almadan istediğini elde edebilirsin.

Tam da bu noktada Güneş ile Jüpiter arasındaki kozmik enerjiden payını alacaksın. Bazı abartılı tepkilerle ve sınırları aşan fikirlerle iş hayatında bazı değişimler yapacaksın. Aldığın risklerin farkına varmalısın. Bu sayede yolunu güvenli bir şekilde belirleyebilirsin.

Bütün bunların dışında ailen ve arkadaşlarınla da bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Sivri fikirlerin ve beklenmedik düşüncelerin kimilerinin hayal gücünü zorlayabilir. Anlaşılan bugün birilerinin ufkunu açacaksın. Bu aşamada abartılı tepkiler vermeden kendini açıklamaya odaklanırsan fikirlerini kabul ettirebileceğine eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...