12 Eylül Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün cesaretini Güneş'ten alıyorsun. Bu yüzden kendini aşırı cesur ve iyimser hissedebilirsin. Büyük riskler almaya, heyecan ile hayatında köklü değişiklikler yapmaya meyillisin. Özellikle iş hayatında yenilikçi adımlar atabilirsin. Bugüne kadar yapılmayana odaklanırsan ya da özgün bakış açısına yaptığın işe fark katmanın bir yolunu bulursan başarılı olabilirsin.

Tam da bu noktada, yaratıcı zihnine güvendiğimizi söylemeliyiz. Zaman zaman aşırıya kaçmaktan, hayalperest hedefler peşine düşmekten çekinme. Sadece planlarını gözden kaçırmadan, hedeflerine odaklan. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, abartılı heveslerin peşinde kazanacağının habercisi!

Biraz da aşktan söz edelim. İyimser yaklaşımın ve heyecanın sayesinde romantik ilişkinde de yeni bir dönem başlıyor. Partnerine karşı her zamankinden çok daha tutkulu ve romantik davranabilirsin. İlişkide mutlu olmak ve bunun için arzularının peşinden gitmek isteyebilirsin. Bekar Koç burçları için yeni bir aşkın da tam zamanı. Kalbinizin sesini dinleyerek aşka kaplamaktan korkmayın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...