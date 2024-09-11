12 Eylül İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün dediğim dedik olacaksın. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle fikirlerini her zamankinden net bir şekilde savunacaksın. Doğru bildiğin yoldan sapmamak konusunda ısrarcı, kendi doğrularını ifade etmek konusunda ise baskın olacaksın. Fakat dikkatli olmalısın, zira bu dediğim dedik tavır ile bazı abartılı tepkiler verebilirsin.

Özellikle de iş hayatın konusunda seni uyarmalıyız. Zaman yönetimini iyi yapmalı ve zaman zaman hata yapabileceğini de unutmamalısın. Doğrularını kabul ettirmek için göstermiş olduğun direnç yerine süreci daha objektif bir şekilde yönetmeye odaklanmalısın. Bu sayede hata payına minimuma indirebilirsin.

Gelelim sosyal yaşantına. Bu dönemde fazla sosyal olmaya ve her davete katılmaya da istekli olabilirsin. Yeni insanlarla tanışmak ve düşüncelerini paylaşmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Güçlü bir yaşam enerjisi ile dolduğun gün boyunca hareketli ve aktif de olacaksın. Enerjik tavırlarının romantik anlamda dikkat çekeceğini de bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...