12 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kişisel değerler ve sınırlar konusunda biraz abartılı davranabilirsin. Çevrendeki insanların sınırlarını aşması ya da hayatına müdahale etmesi seni her zamankinden çok daha fazla kızdırabilir. Başına buyruk, kendi bildiğini okuyan ve özgür bir tavırla hayatını yönetmeye odaklanabilirsin. Tam da bu noktada çevrendeki insanlarla birtakım çalışmalara yaşayabilirsin. Bugün sınırlarını işgal eden her kim olursa olsun, karşısında dik bir şekilde duracaksın.

Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle kendi yolunu çizeceksin. Açıkçası bu senin için özgürlük yolunda önemli bir fırsat. Bir süredir idare etmek zorunda kaldığın stresli durumlardan sıyrılacaksın. İş hayatı ve ekonomik durumun konusunda birtakım değişiklikler yaşayacaksın.

Bütçeni zorlayacak büyük masraflardan kaçınarak mevcut düzenini korumak konusunda dikkatli olabilirsin. Zira iş değişiklikleri ve yeni girişimler için önemli fırsatlar elde edebileceğin bir dönemdesin. Bu fırsatları yakalayabilmek için ekonomik anlamda rahat olmalısın. Dahası risk almaya uygun konumda olmasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...