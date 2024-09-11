12 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşırı güven duygusuyla dolup taşabilirsin. Özellikle iş hayatında kendini göstermek konusunda ısrarcı olabilirsin. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle tüm yeteneklerini sergilemeye odaklanabilirsin. İlgi odağı olmak isteyip, öz güvenli duruşun sayesinde bunu kolayca elde edebilirsin.

İşte tam da bu noktada sana önemli bir uyarıda bulunmalıyız! Jüpiter'in aşırı destekleyici enerjisine kapılarak kim yeteneklerin konusunda abartılı davranabilirsin. Haliyle haddinden fazla sorumluluk üstlenmek durumunda kalıp, sonrasında pişmanlık hissedebilirsin. Yeterince göz önünde olup, yeterince geri planda kalmayı başarmalısın. Bu sayede tavırlarınla değil başarınla adından söz ettirebilirsin.

Bütün bunların dışında ilgi odağı olacağın bir diğer konu ise romantik ilişkilerin. Partnerin tarafından desteklenecek ve şımartılacaksın. Psikolojini düzeltecek ve ruhsal anlamda önemli bir destek olarak hayatına etki edecek kişiye belki senin de söyleyeceklerin vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...