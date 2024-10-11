12 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün geçmiş ilişkiler yeniden gündeme gelecek. Başta Merkür olmak üzere, gökyüzündeki astrolojik hareketlilik aile bağları üzerinde derin etkiler bırakacak. Bugüne dek yaşananları düşüneceksin. Gizli sırları, belki de bir süredir söylemeye cesaret edemediklerini gündeme getireceksin. Artık herkesin eteğindeki taşları dökülsün isteyebilirsin. Açıkçası zaman zaman zor da olsa, bu sayede ilişkilerinde düzeni ve dengeyi de sağlayabilirsin.

Geçmiş ile birlikte açığa çıkan duygusal yaralarına şifa bulmanın da tam zamanı. Bu sırada sevgi bağlarının dışında, kendine olan hassasiyetin artacak. Bireyselliği ve kendini eskisinden çok daha fazla önemseyeceksin. Belki bugünden itibaren günlük rutinlerine yeni hobiler, egzersizler ya da kişisel bakım seansları ekleyebilirsin.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Kendine yeni hedefler belirleyebilirsin. Bazı hırslarını ardında bırakarak çalışma düzenini esnetebilirsin. Duygusal anlamda değil iş hayatında da kendini önceliklendirmeye başlayabilirsin. Kazanmak istediğinin sadece para olmadığına ve daha fazla zamana ihtiyacın olduğuna karar verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...