12 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün günlük yaşamında radikal değişiklikler yapma isteği ile dolup taşacaksın. Başta Merkür'de olmak üzere gökyüzündeki gerilim, rutinlerinden sıyrılmanı sağlayacak. Özellikle bazı rutinlerinden ve tekdüze yaşam tarzından sıkıldıysan, derin bir yenilenme kapıda.

Elbette özgür ruhun bu aşamada ortaya çıkacak! Kendin için bir şeyler yapmaya başlayacaksın. Hem bireyselci bir tutum sergileyecek hem de istediğini elde etmek konusunda kararlı olacaksın. Bu kez hayatına hırs da etki edecek. Yolunu çizerken eğlenmek, hayatı yaşamak kadar başarmak da gündeminde yer alacak. Haliyle iş hayatında büyük başarılar elde edeceksin. Bunun için hedeflerini dikkatle planlamalısın.

İş hayatında kıymetli bir yükselme dönemine girebilirsin. Aldığın kararlar ve stratejik hedeflerin yol göstericin olacak. Belki de iş hayatında ortak hedefler uğruna mücadele ettiğin kişi ile ortak bir gelecek de inşa edebilirsin. Görünen o ki bu dönemde değişen sadece rutinlerin ve iş hayatın değil, aşk hayatın da olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...