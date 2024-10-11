12 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren finansal konularda büyük bir değişim dönemi başlıyor. Merkür başta olmak üzere gezegenlerin güçlü çekiminden etkileneceksin. Bu aşamada hayatındaki manevi değerlere ve kendine odaklanacaksın. Güzel duyguları yeniden keşfedecek ve huzur bulacaksın.

İşte tam da bu noktada geçmişten gelen travmalara veda etmelisin. Özellikle romantik ilişkilerinde yaşadığın zorlukları aşmalısın. Bu sayede duygusal bir denge kurabilir, hayatında kusursuz düzeni elde edebilirsin. Daha da önemlisi, kalbini birine tam anlamıyla açabilirsin. Romantizmi doruklarında yaşamaya hazır ol. Bu dönemde yeni bir birlikteliğin dışında, mevcut birliktelikte evlilik de söz konusu olabilir.

Finansal konular üzerine çok düşünmek istemediğini biliyoruz. Ancak birtakım taşınmazların alım ve satımları gündeminde yer alabilir. Bunun için paydaşlar ve aile bireyleri ile ortak bir karar alman gerekebilir. Sabırlı olmalı, istediğini elde etmek için ısrarcı olmayı da unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...