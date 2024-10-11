12 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ailevi meselelerde derin bir yüzleşmeye sürükleneceksin. Merkür etkileşime girdiği gezegenlerle birlikte gökyüzünde gerilim yarattığı bugün, gizli kalmış duygularını suyu yüzüne çıkaracak. Böylece hem aile bağlarındaki söylenmeyen sorunlar dile getirilecek hem de sonunda bir çözüme kavuşulacak.

İşte tam da bu noktada ev hayatında geçmiş yaraları iyileştirerek köklü değişiklikler yapmak için gereken cesareti bulacaksın. Görünen o ki hane içinde yeni bir dönem başlıyor. Üstelik bu dönemde ipler senin elinde olacak. Kontrolü ele almayı başta istemesen de bir süre sonra bu durum hoşuna gidecek. Sorumluluk almak sana bağlılık duygusu ile birlikte özgürlüğünü dengede tutmaya şansı sunacak. Belki artık romantik bir aşka kapılmanın da zamanı gelmiştir...

Öte yandan aile işinde de birtakım pürüzlerden söz etmek mümkün olabilir. Bu sorunları hep bir ağızdan çıkan seslere düzen vererek çözebilirsin. Yani bu aşamada da kontrolü eline alsan iyi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...