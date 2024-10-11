12 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Merkür başta olmak üzere tüm gezegenler güçlü bir çekimle hayatına etki edebilir! Gökyüzündeki bu güçlü astrolojik hareketlilik seni içsel bir yüzleşmeye davet ediyor. Dikkatli ol çevrendeki insanlarla olan iletişiminde manipülatif enerjilere kapılabilirsin. Özellikle kararsız kaldığın anlarda istemsizce yönlendirilebilirsin. Bazı yönlendirmeler art niyetsiz olsa da seni mutsuz edebilir.

İşte tam da bu noktada kontrolü kaybetmemelisin! Kendini sözlü bir şekilde ifade etme şansı elde ettiğinde kendine anlatmaktan çekinmemelisin. Kararsız da olsan fikrini beyan etmelisin. Böylece sözcüklerinle kendini iyileştirme gücünü keşfedeceksin. Ayrıca iş hayatında da geri planda kalmamış olacaksın.

Benzer bir durumu aşk hayatında da gözlemleyebiliriz. Partnerin seni ikna etmek için masum ama manipülatif planlar yapabilir. Kendini kaptırma ve doğruluğundan Emin olduğun konularda ısrarcı ol. İç muhakemene odaklan ve kendi yolunu çiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...