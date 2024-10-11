12 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün başta Merkür olmak üzere pek çok gezegenin harekete geçmesi nedeniyle derin düşüncelere dalacaksın. Özellikle hafta boyunca aldığın riskler ve finansal kararların bir kez daha gündeminde yer alacak. Artık değiştiremeyeceğin, kararlarını sorgulamasan iyi edersin. Çünkü bu durum motivasyonunu bozabilir. Bunun yerine şimdiden düzeni nasıl sağlayacağına odaklanabilirsin. Bu sayede sorun çıkmadan çözüme ulaşabilirsin.

Yine de gün içerisinde güvensizlik duygusu hayatına hakim olabilir. Bu aşamada karar vermekte zorlanabilirsin. İş hayatında mevcut düzenini koruyabilmek adına öz güvenini yeniden inşa etmeye odaklanmalısın. Kendinden emin bir şekilde hareket ederek, etrafındakilere tereddüt ettiğini göstermemeyi tercih etmelisin.

Güvenli limanın ise partnerin olacak! Onunla vakit geçirmek, fikir alışverişinde bulunmak ya da baş başa sessizliğe bürünmek sana güç verecek. Hafta sonunu romantik bir akşam yemeği ile taçlandırmak ise hiç fena fikir değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...