12 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün zihnindeki eski düşünce kalıplarını yıkmalısın. Merkür, astrolojik anlamda gökyüzünün sınırlarını aşıyorken, sen de kendine koyduğun sınırları aşmalısın. Böylece kendini yeniden tanımlama fırsatı bulabilirsin. Zira uzun zamandır görmezden geldiğin yeteneklerin ve enerjin açığa çıkmak istiyor. Artık daha görünür olmanın zamanı geldi!

İşte tam da bu noktada sözlü ve yazılı iletişimde daha aktif olabilirsin. Hafta sonuna sosyalleşerek gireceğine eminiz. Bu sıralar yeni insanlarla tanışmak, iyi bir iş ağı kurmanı sağlayabilir. Tabii romantik bağlar da kurulabilir. Özellikle bekarsan, tatlı flörtleşmelere ve romantik yakınlaşmaları bir şans ver deriz.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Eski düşüncelerden uzaklaştığın bugünlerde, iş düzenini de değiştirmek isteyebilir. Bağlantılarını kullanarak iş başvuruları yapmayı önceliklendirmelisin. Böylece yeni arayışını ve gelişme arzulu besleyecek işlere yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...