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12 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:01

Düşünceleriniz değişecek! Peki 12 Ekim Cumartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Cumartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün zihnindeki eski düşünce kalıplarını yıkmalısın. Merkür, astrolojik anlamda gökyüzünün sınırlarını aşıyorken, sen de kendine koyduğun sınırları aşmalısın. Böylece kendini yeniden tanımlama fırsatı bulabilirsin. Zira uzun zamandır görmezden geldiğin yeteneklerin ve enerjin açığa çıkmak istiyor. Artık daha görünür olmanın zamanı geldi! 

İşte tam da bu noktada sözlü ve yazılı iletişimde daha aktif olabilirsin. Hafta sonuna sosyalleşerek gireceğine eminiz. Bu sıralar yeni insanlarla tanışmak, iyi bir iş ağı kurmanı sağlayabilir. Tabii romantik bağlar da kurulabilir. Özellikle bekarsan, tatlı flörtleşmelere ve romantik yakınlaşmaları bir şans ver deriz. 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Eski düşüncelerden uzaklaştığın bugünlerde, iş düzenini de değiştirmek isteyebilir. Bağlantılarını kullanarak iş başvuruları yapmayı önceliklendirmelisin. Böylece yeni arayışını ve gelişme arzulu besleyecek işlere yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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