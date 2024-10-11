12 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Merkür başta olmak üzere pek çok gezegenin desteği ile harekete geçeceksin. Özellikle kariyer planlarına dair konularda radikal değişimlere odaklanabilirsin. Kendin, üstlerin ya da rakiplerin ile güç mücadelesi içinde bulabilirsin. Daha fazlasını kazanmaya hazırsın ve bunun için harekete de geçeceksin. Mevcut iş yerinde ve pozisyonunda bunu gerçekleştiremiyorsan, risk almaya da meyilli olacaksın.

İşte tam da bu aşamada eskiden cesaret edemediklerine ve hayal kırıklıklarına odaklanacaksın. Sınırların dışına çıkma fırsatın var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmelisin. Hatta bu dönemde, Başkalarının seni nasıl gördüğünü yeniden şekillendirmeyi de düşünebilirsin. Kendine yeni bir imparatorluk inşa ediyor gibisin. Üstelik bu konuda başarılı olma ihtimalin bir hali yüksek.

Tüm bunların dışında, bu durumun manevi boyutunu da unutmamalısın. Çünkü yoğun gündeminde yer alan güç savaşları bir süre sonra seni yoracaktır. Manevi anlamda yıpranabilirsin. Belki de ailenden ve partnerinden destek almak senin için bugün her zamankinden çok daha kıymetli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...