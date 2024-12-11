12 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sözlerin ve bakışlarınla herkesi etkileyeceksin. İstediğini elde etmek için tek yapman gereken şöyle bir göz süzmek, tatlı bir söz söylemek... Dengeli ve tutarlı bir yaklaşımla etkileyemeyeceğin kimse yok! Özellikle yakın çevrendeki insanlar kısa sürede sana odaklanarak istediğini yapacaktır.

Peki, bugün ne istiyorsun? Bize soracak olursan biraz yüklerinden kurtulabilirsin. Sorumluluklarını sevdiklerin arasında paylaştır. Bırak biraz da başkaları çalışsın. Bu aşamada kararsızlık yaşamamalısın. Biraz oluruna bırakarak akışta kalmalısın. Bakalım, düzeni sen kurmayınca ve dengeyi sağlamayınca neler olacak!

İşler yolunda giderse, yılı daha az sorumlulukla kapatabilirsin. Belki kendine de yeterli vakti ayırarak daha mutlu olabilirsin. Küçük estetik dokunuşlar, alışveriş ya da gezmek listeden olsun. Çünkü vaktin olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...