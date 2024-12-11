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12 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.12.2024 - 19:01

Geçmişle yüzleşmeniz gerekebilir! Peki 12 Aralık Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün beklenmedik olaylar yaşanabilir. Geçmişin izleri bir anda ortaya çıkarak, aile içinde tartışmalara neden olabilir. Kin ve intikam duygusu ile hareket edebilirsin. Ancak bunu yapmamalı ve sabırlı olmalısın. Özellikle aile bireylerinden özür bekliyorsan, aceleci davranmamalısın. Belki de sakince kendini anlatmalı ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırarak haklılığını ortaya çıkarmalısın. 

Tam da bu noktada kendin için bir görevin olduğunu hatırlamalısın. Kırıldığını dile getirmeden karşı tarafın seni anlamasını beklememelisin. Benzer bir şekilde romantik ilişkinde de kendini açık ve net bir şekilde ifade etmeye odaklanabilirsin. Göreceksin, sen konuştukça işler düşündüğünden çok daha kolay rayına oturacak. 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Mevcut düzenine devam ettiğin pek de hareketli olmayan bir gün seni bekliyor. İş hayatında zorluklar ve engeller ortadan kalkarak düzen sağlama şansın artıyor. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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