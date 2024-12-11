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12 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.12.2024 - 19:01

Sözlerinizi dikkatle seçin! Peki 12 Aralık Perşembe gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün fazla eleştirel olabilirsin. Aman dikkat, dilin kemiği yok! Ve sözler bazen aşırıya kaçabilir. Tabii bu durum iyilik ya da uyarı için dahi olsa, kalpler kırılabilir... Özellikle romantik ilişkinde partnerine karşı hassas olmalısın. Her zaman yaptığın iyi yönlendirme ve destekler bugün dozunu artırabilir. 

İşte tam da bu noktada partnerine, kendisini eksik veya yetersiz hissettirebilirsin. Onu düzeltmen gereken bir proje olarak görmemelisin, zira hepimiz olduğumuz gibi sevilmeyi hak ediyoruz; değil mi? Bu aşamada sevgini göstermeye odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. Senin tarafından sevilmek iyi gelecektir... Gerçi bir Başak burcu tarafından desteklenmek ya da sevilmek zorlu ve kıymetlidir. Sevdiğin insanlara gösterdiğin sevgi, sana güzelliklerle dönecek.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Bugün iş hayatında da fazla mükemmeliyetçi olabilirsin. Haddinden fazla sorumluluk üstlenerek kendini yorabilirsin. Bir adım geri çekil ve akışta kalmaya çalış! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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