12 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün harekete geçeceksin! Uzun zamandır yapmak istediğin şeyler için yıl bitmeden adım atacaksın. Özellikle uzunca bir süredir düşündüğün, kafanda kurduğun ve plan yaptığın konularda kararlı bir duruş sergileyeceksin. Böylece hayatını değiştirecek ve yenileneceksin.

Değişime iş hayatından başlayabilirsin. Eğer stresli bir işte çalışıyorsan ya da yaptığın iş seni yeterince tatmin etmiyorsa, radikal bir kararla sektör değiştirebilirsin. Amacın daha çok kazanmaktan ziyade tatmin olduğun ve severek yaptığın bir işe odaklanmak olacak. Ayaklarının geri gittiği hiçbir yerde olmak istemeyeceksin.

Tam da bu noktada heyecanlı işlere, yenilikçi ve yaratıcı projelere imza atabilirsin. Girişimlerin ve yatırımların etrafındaki insanları tedirgin edebilir, fakat sen yine kafana eseni yapacaksın. Açıkçası mutsuz da olmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...