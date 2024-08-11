12 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün zekanı ortaya koymalısın. Bilgini, tecrübeni ve farkını göstermeli, bu sayede başarına başarı katmalısın. Kendine güvenli bir şekilde hareket etmelisin. Özellikle bugün kariyerinde ön planda olmalısın. Hafta boyunca takdiri toplayacak kişi olmak için lider rolünü üstlenmelisin. Çünkü bunu yapabilecek yegane kişi sensin!

Tam da bu noktada, Satürn ve Merkür arasındaki güçlü bağ sayesinde, zenginliğe de kavuşabilirsin. Fakat bu miras ya da çabasız kazanılan bir yol ile değil, çabanla elde edebileceğin bir güç olacak. Bu nedenle hafta boyunca kazanmaya odaklanmalısın. Var gücünle çalışmalı ve mümkünse sınır tanımamalısın. Böyle de yeni bir iş var projeye imza atabilirsin. Retrodan yenilikler ve kazançla çıkan kişi sen olabilirsin.

Gelelim aşk hayatına. Yeni bir aşka yelken açmak için harika bir gün. Özellikle arkadaşlarının seni birileriyle tanıştırmasına izin vermelisin. Bu konuda önyargılı olmamalısın, belki de aşkı sosyal bir ortamda keyifli bir etkinlik sırasında bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...