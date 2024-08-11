12 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünden itibaren aile ve kardeşlik ilişkilerinde dikkatli olman gereken bir haftaya başlıyorsun. Sevdiklerinle arandaki iletişimi güçlü tutmalısın. Bu dönemde sevildiğini hissetmek kadar itiraf etmek de önemli olabilir. Zira Satürn'ün etkisiyle iniş çıkışlar yaşadığın bu dönemde güçlü bağlar kurmaya ihtiyaç duyabilirsin. En yakınların tarafından desteklenmek de bugün senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir.

İşte tam da bu noktada sevdiklerinle birlikte vermen gereken bazı kararlar olacak. Yeni bir düzen inşa etmek, aile mirasını değerlendirmek ya da yuva kurmak için tüm ailenin yanında olması sana güç verecek. Fakat dikkatli olmalısın, çünkü her zaman herkesi mutlu edemezsin. Belki de bu noktada önceliği kendi hislerine vermelisin. Ve kendini açıkça ifade etmeye odaklanmalısın.

Gelelim iş hayatına! Özel hayatına ayırdığın zaman kadar iş hayatına da odaklanmalısın. Maddi istikrarını korumak ve iş hayatındaki sınırlarını çizmek için bu konuda biraz daha emek harcaman gerekebilir. Duyguların kadar geleceğine de odaklanmayı unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...