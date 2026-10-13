12-18 Ekim Haftasında Bu Beş Burcun Parada ve Aşkta Yüzü Gülecek
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Astrolog A.T. Nunez'in 12-18 Ekim haftası için hazırladığı yoruma göre beş burcun gündeminde birbirinden farklı konular öne çıkıyor. Boğa ve Yengeç ilişkilerinde yakınlık arayacak, Akrep ve Yay'a ise harcamalarda temkinli olmaları öneriliyor. Oğlak burcu da rutini kırıp ertelediği işleri toparlama fırsatı bulacak. Burçları bekleyen gelişmeleri aşağıda bulabilirsiniz.
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Boğa: Sevdiklerinizle yakınlaşma zamanı
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Yengeç: Eski pişmanlıkları geride bırakma haftası
Akrep: Sahip olduklarınızın tadını çıkarın
Yay: Dinlenin ama bütçeyi gözden kaçırmayın
Oğlak: Rutini kırın, ertelenen işleri bitirin
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