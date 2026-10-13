12-18 Ekim Haftasında Bu Beş Burcun Parada ve Aşkta Yüzü Gülecek

Bu hafta Boğa burcunun gündeminde sevdikleriyle kuracağı yakınlık var. Birlikte çıkacağınız küçük gezintiler ya da daha önce denemediğiniz bir etkinlik, ilişkinize romantik bir hava katabilir. Partneriniz yoksa da yakın çevrenizle paylaşacağınız sıcak anlar moralinizi yükseltecek.

Hafta aynı zamanda yeni bir beceri geliştirmek için de uygun görünüyor. Başlangıçta yapacağınız hatalar sizi yıldırmasın; sabırlı davrandıkça ilerlediğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz.