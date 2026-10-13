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12-18 Ekim Haftasında Bu Beş Burcun Parada ve Aşkta Yüzü Gülecek

12-18 Ekim Haftasında Bu Beş Burcun Parada ve Aşkta Yüzü Gülecek

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
13.10.2026 - 13:48
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Astrolog A.T. Nunez'in 12-18 Ekim haftası için hazırladığı yoruma göre beş burcun gündeminde birbirinden farklı konular öne çıkıyor. Boğa ve Yengeç ilişkilerinde yakınlık arayacak, Akrep ve Yay'a ise harcamalarda temkinli olmaları öneriliyor. Oğlak burcu da rutini kırıp ertelediği işleri toparlama fırsatı bulacak. Burçları bekleyen gelişmeleri aşağıda bulabilirsiniz.

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Boğa: Sevdiklerinizle yakınlaşma zamanı

Boğa: Sevdiklerinizle yakınlaşma zamanı

Bu hafta Boğa burcunun gündeminde sevdikleriyle kuracağı yakınlık var. Birlikte çıkacağınız küçük gezintiler ya da daha önce denemediğiniz bir etkinlik, ilişkinize romantik bir hava katabilir. Partneriniz yoksa da yakın çevrenizle paylaşacağınız sıcak anlar moralinizi yükseltecek.

Hafta aynı zamanda yeni bir beceri geliştirmek için de uygun görünüyor. Başlangıçta yapacağınız hatalar sizi yıldırmasın; sabırlı davrandıkça ilerlediğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Yengeç: Eski pişmanlıkları geride bırakma haftası

Yengeç: Eski pişmanlıkları geride bırakma haftası

Yengeç burcu için hafta ilişkiler, içten sohbetler ve duygusal yakınlık etrafında dönüyor. Geçmişe dair pişmanlıklar yeniden gündeme gelebilir. Yorum, kendinizi suçlamaktan vazgeçip bu yükü artık bırakmanızı öneriyor.

Partneri olanların birbirine daha fazla zaman ayırması ve uzun süredir ertelenen konuları sakin bir dille konuşması iyi gelecek. Hafta ayrıca yaratıcı işlerle uğraşmak için de uygun; kendinizi ifade edebileceğiniz bir uğraşa vakit ayırabilirsiniz.

Akrep: Sahip olduklarınızın tadını çıkarın

Akrep: Sahip olduklarınızın tadını çıkarın

Akrep burcunda dikkat kişisel değerlere ve kendine duyulan güvene çevriliyor. Aklınıza eseni hemen satın almak yerine elinizde olanın kıymetini bilmek bu hafta daha mantıklı bir yol olabilir.

Bir tartışma çıkarsa diplomatik kalmak işinize yarayacak. Aceleyle karşı çıkmak ya da hemen cevap yetiştirmek yerine biraz beklemek, hem ilişkilerinizi hem de ruh halinizi koruyacaktır.

Yay: Dinlenin ama bütçeyi gözden kaçırmayın

Yay: Dinlenin ama bütçeyi gözden kaçırmayın

Yay burcu için hafta dinlenmek ve bir adım geri çekilip düşünmek için ideal. Büyük hedeflerinizin peşinden gitmeye devam ederken deneyimli kişilerden tavsiye almaktan çekinmeyin; doğru bir öneri yolunuzu kısaltabilir.

Keyif için yapacağınız harcamalar bütçenizi zorlamasın. Küçük şımartmalar güzel olsa da mali planlarınızı gözden kaçırmamak gerekiyor.

Oğlak: Rutini kırın, ertelenen işleri bitirin

Oğlak: Rutini kırın, ertelenen işleri bitirin

Oğlak burcunda arkadaşlıkları güçlendirmek ve ani çıkışlarla rutini kırmak öne çıkıyor. Planlamadan yapacağınız küçük bir kaçamak, haftanın yorgunluğunu atmanıza yardımcı olabilir.

Haftanın ikinci yarısı, ertelediğiniz ev işlerini ya da yarım kalan bir ev projesini bitirmek için uygun. Yine de üzerinize fazla yük almamaya dikkat edin ve gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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