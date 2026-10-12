12–18 Ekim 2026: Numeroskobunuzda Bolluk, Bereket ve Aşk Mührü! Doğum Yılınızın Sayısı Hangi Kapıyı Aralıyor?

Doğduğunuz yılın bütün rakamlarını toplayın ve sonucu tek haneye indirin.

1987 doğumluysanız 1+9+8+7=25, ardından 2+5=7. Doğum yılı sayınız 7'dir.

1976 doğumluysanız 1+9+7+6=23, ardından 2+3=5. Doğum yılı sayınız 5'tir.

2001 doğumluysanız 2+0+0+1=3. Doğum yılı sayınız 3'tür.

Burada kullandığımız yöntem, yalnızca doğum yılından elde edilen numerolojik sayıdır. Doğum günü sayısı ve tam doğum tarihinden hesaplanan yaşam yolu sayısından farklıdır.

HAFTANIN BOLLUK, BEREKET VE AŞK MÜHRÜ: 369963818

Bu haftaya özel oluşturduğum 369963818 sayı dizilimi, Sri Yantra'nın kutsal geometri sembolizmiyle numerolojideki sayı anlamlarını bir araya getiren çağdaş bir niyet mührüdür.

3 sayısı yaratıcılığı, iletişimi ve üretkenliği; 6 sayısı sevgiyi, aileyi ve uyumu; 9 sayısı tamamlanmayı ve geçmişin yüklerini bırakmayı; 8 sayısı ise maddi sorumluluğu, emeği ve refah arayışını temsil ediyor.

Dizilimin 369963 bölümü, yaratıcı ifade, sevgi ve tamamlanma temalarının yeniden değerlendirilmesini; sonundaki 818 ise bireysel irade, maddi sorumluluk ve yeni başlangıçları simgeliyor.

BU MÜHRÜN EN ÖNEMLİ MESAJI ŞU: BEREKET YALNIZCA HAYATINIZA GİRENLER DEĞİL, EMEĞİNİZLE BÜYÜTTÜĞÜNÜZ VE DEĞERİNİ BİLDİĞİNİZ ŞEYLERDİR!

Bu sayı dizilimi tarihsel Sri Vidya geleneğinde yer alan özgün bir mantra değildir. Astrolojik ve numerolojik sembollerden ilham alınarak bu hafta için hazırlanmıştır.

7 GÜNLÜK SU İLE BOLLUK, BEREKET VE AŞK NİYETİ

12 Ekim Pazartesi günü başlayıp 18 Ekim Pazar günü tamamlayacağınız bu çalışmada her gün bir bardak temiz, içilebilir su hazırlayın.

Bardağınızı önünüze koyun. Birkaç dakika sakinleşin, nefesinize odaklanın ve o günkü niyetinizi belirleyin.

Ardından 369963818 sayı sekansını üç kez yavaşça okuyun. Sayıları tek tek ya da üç yüz altmış dokuz, dokuz yüz altmış üç, sekiz yüz on sekiz şeklinde seslendirebilirsiniz.

Daha sonra aşağıdaki niyet cümlesini okuyun.

“Hayatımdaki bolluğu, bereketi ve sevgiyi fark etmeye niyet ediyorum. Emeğimin karşılığını almak için doğru adımları atmayı, maddi ve manevi yaşamımda denge kurmayı, ilişkilerimde karşılıklı sevgiyi ve güveni büyütmeyi seçiyorum. Geçmişten öğrendiklerimle geleceğime huzurla ilerliyorum.”

Niyetinizi tamamladıktan sonra suyunuzu normal şekilde için.

Bu uygulama, suyun yapısını değiştiren veya sayıların suya özel bir güç aktardığı kanıtlanmış bir yöntem değildir. Suyun yanında sesli niyet okumak, meditasyon ve kişisel farkındalık amacıyla kullanılabilir. Herhangi bir tedavinin veya finansal kararın yerine geçmez.

Yedi gün boyunca niyetlerinizi şu şekilde belirleyebilirsiniz.

12 Ekim'de geçmişten gelen maddi ve duygusal yükleri fark etmeye, 13 Ekim'de aile ve ilişkilerde denge kurmaya, 14 Ekim'de cesaretinizi geliştirmeye, 15 Ekim'de yeni fırsatları değerlendirmeye, 16 Ekim'de değiştirmek istediğiniz alışkanlıkları belirlemeye, 17 Ekim'de emeğinizin ve zamanınızın değerini korumaya, 18 Ekim'de ise geleceğiniz için somut bir adım atmaya odaklanın.

Şimdi doğum yılı sayınıza göre bu haftanın aşk, iş, para, şans ve ilişkiler mesajlarına bakalım.