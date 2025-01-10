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11 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.01.2025 - 18:54

Adaleti kendiniz için sağlayın. Peki 11 Ocak Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ocak Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün güçlü bir adaleti sağlama arzusu ile dolup taşabilirsin. Düzeni sağlamak, herkesi mutlu etmek ve yaraları sarmak isteyebilirsin. Bu doğrultuda büyük bir heyecan ve motivasyon ile hareket ederken, kendini ihmal etmemelisin. Zira, Merkür ile Uranüs arasındaki karşıtlık kendine dair konuları ikinci plana atmana neden olabilir. 

Oysa bugün adaletli davranman gereken tek kişi sensin! Bir süredir vakit bulamadığın eğlenceye, dinlenmeye ve huzura vakit ayırmalısın. İhmal ettiğin bedenine, ruhuna ve sezgilerine odaklanmalısın. Hayattan beklentilerini planlayarak biraz da geleceğe yatırım yapabilirsin belki de!  

Gelecek demişken, ilişkinin bir sonraki aşamasına geçmeye hazır mısın? Hadi hislerine kapıl, partnerin ya da flörtün ile yakınlaş... Kendini anlat ona! Ne hissettiğini söylemekten de kaçınma. Mutlu bir birliktelik ve güzel yarınlar için senin de biraz adım atman gerekebilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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