11 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, hafta sonuna biraz telaşlı ve sabırsız başlayabilirsin. Aceleci bir tavırla her şeyin bir anda olmasını isteyebilir, büyük beklentilere de kapılabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki karşıtlık, heyecanını artırabilir. Özellikle uzun vadeli işler konusunda biraz kontrolünü kaybedebilirsin.

Tam da bu noktada, hızlı hareket ederken basit ev kazaları yaşayabilirsin. Uranüs'ün etkisindeyken, akışına bırakmalısın. Sakinlik ve sükunet kazanmanı sağlayacaktır. Beklemekten fayda sağlayacağın yegane zamanlardan birindeyiz. Derin bir nefes almalı, hafta sonunun tadını çıkarmalısın.

Kontrol etme, düzenleme ve planlama arzunu bir kenara bırak. Hayattan daha fazla tat alacaksın. Bunun için biraz da doğa ile baş başa kalmak isteyebilirsin. Sırtını arkana yasla, güzel bir gün başlıyor. Unutma, aslında sorun bile olmayan konular odaklandığın bakış açısı nedeniyle ansızın olumsuzluğa dönüşebilir. Mutluluğa ve pozitif duygulara odaklanarak zihnin ile birlikte kendini de iyileştirebilirsin. Terapi ve stres atmanı sağlayacak aktiviteleri de bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...