11 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün eski bir dostun ile karşılaşabilirsin! Bu basit karşılaşma seni geçmişe götürebilir. Nostaljik bir gün başlıyor... Kendini eskileri yad ederken bulabilirsin! Zihninin tozlu raflarından açığa çıkan anılar biraz kafanı karıştırabilir. Özellikle de aşk hayatında bazı duygu değişiklikleri söz konusu olabilir.

Merkür ile Uranüs arasındaki karşıtlık tam da bu aşamada sana destek olacak. Ani duygu değişimlerine karşı sakin olmalısın. Bir anda karar verip değişmemeli, yolundan sapmamalı ve bu durumu gerçek hislerini anlayana kadar partnerinle de paylaşmamalısın. Lakin sahiden kafan karışık ise ilişkinde ayrılık çanları çalıyor olabilir, bizden söylemesi...

Tabii bu karşılaşmanın iyi yanları da olacak. Sana motivasyon ve harekete geçme enerjisi verecek. Bir süredir adım atmaktan kaçındığın, elinin gitmediği konularda kararlar alacak ve harekete geçeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...