11 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hareketli ve eğlenceli geçecek senin için! Merkür ile Uranüs arasındaki karşıtlık hayattan keyif alman konusunda seni destekleyecek. Bir süredir denemek istediğin ama vakit bulamadığın şeylere zamanın olacak. Gezmek, eğlenmek ya sosyalleşmenin ötesinde bir şeyler isteyeceksin hayattan!

Bize soracak olursan içindeki enerjiyi atmak ve yaşadığını sahiden hissetmek için bugüne dek yapmadığın bir şeyler arayacaksın. Ekstrem sporlar, riskli işler ve beklenmedik kararlar gündeminde yer alabilir. Bu motivasyon ile harekete geçmek sana iyi gelecektir, ancak yine de dikkatli olsan iyi edersin.

Adrenaline ihtiyaç duyuyor gibisin... Yerinde duramayıp büyük bir coşku ile hareket ettiğin bugün, geleceğini etkileyecek maddi ve manevi riskler almamalısın. Heyecanına kapılmak keyifli olaraktır ama bazı sınırlara dikkat etsen iyi olur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...