11 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün şansın dönüyor! Merkür ile Uranüs arasındaki karşıtlık en çok sana yarayacak. Hem maddi hem manevi anlamda güçleneceksin. Tam da bu noktada sürprizlere açık olmalısın!

Karşına bir anda çıkan iş fırsatı kazancını artırmanı sağlayabilir. Hatta iş yerinde meydana gelen bir sorun bile hayatını güzelleştirecek bir fırsata dönüşebilir. Sorunları çözme şeklin üstlerinin dikkatini çekebilir. Bu sayede terfi ya da zam alabilirsin. Gücüne güç katarken çalışmadan da kazanacağını söylemeden geçmeyelim. Eline toplu bir para geçebilir, köklü bir mirasın seni bulması ya da aileden yadigar bir mülkün satılması söz konusu olabilir.

Gelelim aşk hayatına! Tatlı itiraflar işitmeye hazır ol! Hiç beklemediğin anda karşına çıkan aşka şans vermeyi de unutma. Kalbinin ritmini değiştirecek romantik gelişmelerle mutluluğu da bulabilirsin. Bize soracak olursan, ona ilk adımı atması için biraz destek de olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...