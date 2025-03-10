onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
11 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.03.2025 - 19:14

Dengeyi bulun! Peki 11 Mart Salı günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Mart Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün dengeyi tutturmalısın. Gerektiğinde 'hayır' demeyi öğrenmeli, sınırlarını belirlemeli ve önemli kararlar alırken önceliklerini belirlemelisin. Tam da bu noktada üstlendiğin sorumluluklara dikkat etmeli, kendin için yaşamalısın. 

Venüs ve Merkür'ün kavuşumuyla birlikte özel hayatın ile profesyonel yaşamın arasında da denge sağlamalısın. Belki de iş saatlerini netleştirmeli, eve iş getirmemelisin. Öte yandan iş hayatına ise özel hayatınla ilgili sorunları yansıtmamalısın. Görünen o ki her konuda çizgilere ihtiyacın olan bir döneme giriyorsun. 

Belki şimdi biraz da sosyal hayata yönelebilirsin. Hayatına yeni insanların girmesine izin verebilir ya da eski dostlarınla arandaki bağları güçlendirebilirsin. Hoş sohbetler, entelektüel yakınlaşmalar ve derin bağlar sana güç verecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın