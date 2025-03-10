11 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün dengeyi tutturmalısın. Gerektiğinde 'hayır' demeyi öğrenmeli, sınırlarını belirlemeli ve önemli kararlar alırken önceliklerini belirlemelisin. Tam da bu noktada üstlendiğin sorumluluklara dikkat etmeli, kendin için yaşamalısın.

Venüs ve Merkür'ün kavuşumuyla birlikte özel hayatın ile profesyonel yaşamın arasında da denge sağlamalısın. Belki de iş saatlerini netleştirmeli, eve iş getirmemelisin. Öte yandan iş hayatına ise özel hayatınla ilgili sorunları yansıtmamalısın. Görünen o ki her konuda çizgilere ihtiyacın olan bir döneme giriyorsun.

Belki şimdi biraz da sosyal hayata yönelebilirsin. Hayatına yeni insanların girmesine izin verebilir ya da eski dostlarınla arandaki bağları güçlendirebilirsin. Hoş sohbetler, entelektüel yakınlaşmalar ve derin bağlar sana güç verecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...