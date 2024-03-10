Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
11 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 19:04

Merkür ile Plüton altmışlığında saplantıların ya da takıntıların sizi yönetmesine izin vermeyin! Peki, 11 Mart Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Mart Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Plüton ile psikolojik bir savaş halinde olabilirsin! Onun takıntıları ve saplantıları temsil eden Merkür açılanmasında, kendinle mücadele etmen gerekebilir. Duygularının gerçek olup olmadığını anlamakta zorlandığın bir gün seni bekliyor. Bugün duygusal kararlar almaktan kaçınmalısın! Zira özellikle duygusal yoğunluğu fazla olan konularda takıntıların nedeniyle mi, yoksa gerçekten istediğin için mi adım atıyorsun emin olamayabilirsin! 

İşte esas mesele burada başlıyor! Aşk hayatında mutlu musun? Bu sorgulama beraberinde duygusal kaosları getirebilir. İlişkindeki bazı gerçekler sana eskisinden farklı görünebilir. Merkür ile Plüton altmışlığında duygusal denge tekrar sağlanana kadar romantik ilişkinde bir adım geri çekilmeye ne dersin? Önce hayatını yöneten arzuların seni mutlu edip etmediğine karar vermelisin. Sonra işler kendiliğinden düzene girecek. Sabırlı ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?