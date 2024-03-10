11 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Plüton ile psikolojik bir savaş halinde olabilirsin! Onun takıntıları ve saplantıları temsil eden Merkür açılanmasında, kendinle mücadele etmen gerekebilir. Duygularının gerçek olup olmadığını anlamakta zorlandığın bir gün seni bekliyor. Bugün duygusal kararlar almaktan kaçınmalısın! Zira özellikle duygusal yoğunluğu fazla olan konularda takıntıların nedeniyle mi, yoksa gerçekten istediğin için mi adım atıyorsun emin olamayabilirsin!

İşte esas mesele burada başlıyor! Aşk hayatında mutlu musun? Bu sorgulama beraberinde duygusal kaosları getirebilir. İlişkindeki bazı gerçekler sana eskisinden farklı görünebilir. Merkür ile Plüton altmışlığında duygusal denge tekrar sağlanana kadar romantik ilişkinde bir adım geri çekilmeye ne dersin? Önce hayatını yöneten arzuların seni mutlu edip etmediğine karar vermelisin. Sonra işler kendiliğinden düzene girecek. Sabırlı ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...