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11 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
10.11.2024 - 19:01

Yükünüz ağırlaşabilir! Peki 11 Kasım Pazartesi gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, haftaya omuzunda ağır yüklerle başlıyorsun. Özellikle ailenin ve yakın dostlarının sorumluluğunu üstlenebilirsin. Sevdiklerine destek vermek konusunda güçlü bir istek duyarak harekete geçebilirsin. Sağlık konularında birtakım rutinlere ve kontrollere de vakit ayırdığın bir gün olabilir.  

Tam da bu noktada aileden biri ya da kendin için harekete geçeceksin. Sağlık sorunlarını görmezden gelmeyecek, şifa enerjisine odaklanacaksın. Açıkçası bu günün en iyi kararı olacak. Küçük sorunlar büyümeden müdahale etmek şart. Sadece sağlığın için de mutluluğun için de benzer bir durum söz konusu. Seni üzen şeyleri ya da fazla sorumluluğu üstlenmekten vazgeçmelisin. Stressiz ve huzurlu bir hayat için belki de kendini aşka bırakmalısın... 

Duygusal ihtiyaçlarına dayalı ilişkiler, omzundaki yükleri hafifletecektir. Kendini yanında iyi hissettiğin kişiye yaklaş. Romantik ve keyifli bu ilişki sana iyi gelecektir. Aynı zamanda haftanın daha kolay ve motive geçmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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