11 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün maddi parametreleri her zamankinden daha dikkatli bir şekilde değerlendirmeye almalısın. Kazanmaya da kaybetmeye de fazlaca açık olduğun bir güne başlıyoruz. Bu aşamada aldığın her kararın neticesinde ya çok kazanacak ya da çokça kaybedeceksin.

Tabii her şey aldığın riskle doğru orantılı olacak! Öngörülü ve akıllı adımlarla haftaya dikkatli başla. Gerekirse uzman görüşleri ve tavsiyeleri al. Risk ve insiyatif kullanma konularında biraz çekimser olabilirsin. Bu noktada sezgilerini dinle, seni huzursuz eden ya da içten içe emin olmadığın şeylerden uzak dur.

Hadi biraz da özgürlük ihtiyacından söz edelim! Bu aralar kendini ve isteklerini ikinci plana atıyor gibisin. Gökyüzü seni geri adım atmaya zorluyor, sorumluluklar, maddi ve manevi karar süreçleri seni kısıtlıyor. Ama fırsatını bulduğun anda kaçacak gibisin. Bize soracak olursan, maddi düzeni sağladıktan sonra bir kaçamak yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...