11 Haziran 2025 Yay Dolunayı: Gerçeğin Aydınlığıyla Gelen Özgürlük

Maddi değerler, gelir kaynakları konusunda farkındalık yaşanabilir. Parayla ilişkini dönüştürecek kararlar alabilirsin.

Mesaj: Değerin, kazandığınla değil; kendini nasıl gördüğünle ölçülür.

♐ Yay

Bu dolunay senin burcunda! Cesur bir yeniden doğuşa adım atıyorsun. Artık eski seni bırakıp daha otantik bir benliğe yönelme zamanı.

Mesaj: Gerçeğini yaşamaktan korkma. Bu senin doğuştan hakkın.

♑ Oğlak

Bilinçaltı, içsel huzur alanında gerçekleşiyor. Şifalanmak için yalnız kalmak isteyebilirsin.

Mesaj: Bazen en büyük eylem, bırakmaktır.

♒ Kova

Sosyal çevreler ve projeler alanında netleşmeler olabilir. Sahte dostlukları geride bırakabilirsin.

Mesaj: Gerçek bir vizyon, sana inananlarla büyür.

♓ Balık

Kariyer, statü konularında yüzleşmeler yaşanabilir. Maskeleri bırakıyorsun.

Mesaj: Toplum için değil, ruhun için yaşa.

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