11 Haziran 2025 Yay Dolunayı: Gerçeğin Aydınlığıyla Gelen Özgürlük
11 Haziran 2025'te saat 02:45'te (CT) Yay burcunun 20 derecesinde gerçekleşen bu dolunay, “Çilek Dolunayı” olarak da bilinir. Bu evre, gerçeği görme ve cesaretle ifade etme zamanıdır. Ay ve Aslan burcundaki Mars ile uyumlu bir üçgen açı yaparken, içimizdeki savaşçı da uyanıyor. Bu, sadece bir aydınlanma değil, eyleme geçiş çağrısıdır.
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