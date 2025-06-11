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11 Haziran 2025 Yay Dolunayı: Gerçeğin Aydınlığıyla Gelen Özgürlük

etiket 11 Haziran 2025 Yay Dolunayı: Gerçeğin Aydınlığıyla Gelen Özgürlük

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 09:03

11 Haziran 2025'te saat 02:45'te (CT) Yay burcunun 20 derecesinde gerçekleşen bu dolunay, “Çilek Dolunayı” olarak da bilinir. Bu evre, gerçeği görme ve cesaretle ifade etme zamanıdır. Ay ve Aslan burcundaki Mars ile uyumlu bir üçgen açı yaparken, içimizdeki savaşçı da uyanıyor. Bu, sadece bir aydınlanma değil, eyleme geçiş çağrısıdır.

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Ana Temalar

Ana Temalar

  • Gerçekle yüzleşme ve serbest bırakma

  • Vizyonun netleşmesi, illüzyonların dağılması

  • Cesaretle ifade etme ve harekete geçme

  • Ruhsal ve zihinsel özgürlük

  • Kolektif alanda sahte vaatlerin, yanıltıcı inançların çöküşü

Yay burcu, bilgiyi, inancı, hakikati ve büyük resmi temsil eder. Bu dolunay, ruhunuzu aşağı çeken kalıpları, ideolojileri, ilişkileri veya iş birliklerini net bir ışıkla açığa çıkarıyor.

Mars Üçgeni: Cesaretle Ateş Yakmak

Aslan burcundaki Mars ile Ay'ın yaptığı üçgen açı, sizi pasif kalmaktan çıkarır. Korkuları aşarak içsel hakikatinizi savunmak için güçlü bir destek sunar. Eğer uzun zamandır beklediğiniz işaret buysa, şimdi harekete geçme zamanıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Kendini kaptırmak: Gerçekle yüzleşirken aşırı duygusal tepkiler veya hayal kırıklığına dayalı ani kararlar riski vardır.

  • Gerçekle kaçış arasındaki fark: “Kurtuldum” dediğiniz şey gerçekten bir özgürlük mü, yoksa başka bir sorumluluktan kaçış mı?

  • Aşırı vaatler ve inanç sistemleri: Kendinize ya da başkalarına verdiğiniz sözlerin gerçeklik payı nedir?

Ruhsal ve Enerjik Öneriler

  • Meditasyon yaparak ya da yazı yazarak kendi gerçeğinizi açıkça ifade edin.

  • Sizi aşağı çeken kişilerle, fikirlerle veya alışkanlıklarla enerjik bağ kesme çalışması yapın.

  • Doğada vakit geçirerek Yay burcunun özgürlük ihtiyacını dengeleyin.

  • Mars etkisiyle bedeninizi harekete geçirin: yürüyüş, dans, egzersiz veya sesle şifa çalışmaları yapın.

Bu Dolunaydan Alınacak Mesaj

'Gerçekle yaşamak cesaret ister. Ruhunun bildiği yolda ilerlemek, seni özgürleştirir.'

Burçlara Etkileri

Burçlara Etkileri

Koç

İnançlar, eğitim, seyahat ve vizyon alanınızı aydınlatıyor. Yurtdışı bağlantılı işler, hukuki meseleler veya bir eğitimi tamamlama kararı gündeme gelebilir.

Mesaj: Cesaretle düşündüğün gibi yaşa.

Boğa

Ortak gelirler, borçlar, miras konularında yüzleşmeler olabilir. Size ait olmayan yükleri sırtlamaktan vazgeçebilirsiniz.

Mesaj: Kendine ait olmayan yükleri bırak, özgürleş.

♊ Yükselen İkizler

İlişkiler, ortaklıklar alanında büyük farkındalıklar getiriyor. Artık sizi desteklemeyen bir bağı onurluca bitirebilir veya daha derin bir bağlılık kurabilirsiniz.

Mesaj: Gerçek bağ, özgürlükten korkmaz.

♋ Yengeç

Günlük rutinler, çalışma ortamı ve sağlık anlayışınız değişiyor. Sağlıkla ilgili önemli farkındalıklar oluşabilir.

Mesaj: Hizmet ediyorsan, önce kendine şefkat ver.

♌ Yükselen Aslan

Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve özgüven temaları öne çıkıyor. Kalpten yaşamayı engelleyen ne varsa görünür olur.

Mesaj: Kalbinin sesini bastırma.

♍ Başak

Ev, yuva, aile konularında yüzleşmeler olabilir. Taşınma, ailevi meselelerde netlik zamanı.

Mesaj: Geçmişin zincirini kır, kendi yuvanı inşa et.

♎ Terazi

İletişim, kardeşler ve zihinsel kalıplar alanında aydınlanma getiriyor. Gerçekleri net bir şekilde ifade etme zamanı.

Mesaj: Gerçeği söylemek, sevgiyle de mümkündür.

♏ Akrep

♏ Akrep

Maddi değerler, gelir kaynakları konusunda farkındalık yaşanabilir. Parayla ilişkini dönüştürecek kararlar alabilirsin.

Mesaj: Değerin, kazandığınla değil; kendini nasıl gördüğünle ölçülür.

♐ Yay

Bu dolunay senin burcunda! Cesur bir yeniden doğuşa adım atıyorsun. Artık eski seni bırakıp daha otantik bir benliğe yönelme zamanı.

Mesaj: Gerçeğini yaşamaktan korkma. Bu senin doğuştan hakkın.

♑ Oğlak

Bilinçaltı, içsel huzur alanında gerçekleşiyor. Şifalanmak için yalnız kalmak isteyebilirsin.

Mesaj: Bazen en büyük eylem, bırakmaktır.

♒ Kova

Sosyal çevreler ve projeler alanında netleşmeler olabilir. Sahte dostlukları geride bırakabilirsin.

Mesaj: Gerçek bir vizyon, sana inananlarla büyür.

♓ Balık

Kariyer, statü konularında yüzleşmeler yaşanabilir. Maskeleri bırakıyorsun.

Mesaj: Toplum için değil, ruhun için yaşa.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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