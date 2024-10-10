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11 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 19:01

Plüton retrosunda gizli duygular açığa çıkacak! Peki 11 Ekim Cuma gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gizli kalmış duygular açığa çıkabilir. Özellikle iş hayatında başaramadıkların ya da isteyip de yeterince çaba sarf etmediğin konular gündeminde yer alabilir. Plüton retrosu, hayatında yeni bir dönemi başlatacak. Kariyerindeki duraklamaya son vereceksin. Ya da ilerlemenin yönünü değiştireceksin. 

İşte tam da bu noktada özellikle de uzun vadeli planlarını yeniden düşünmelisin. Ne istediğinden emin olarak hareket etmelisin. Çünkü bu dönemde hedefine kilitlenirsen, onu elde etmeden durmayacağın kesin. Bu retronun sonunda yönetici vasıflarınla istediğin noktaya ulaşacaksın. 

Gizli kalmış duyguların açığa çıkması, aile yaşantında da bazı şeyleri değiştirebilir. Sevgi bağlarını sorgulayabilirsin. Bazı aile bireylerinin iyi niyetini sorgulayabilir, güvendiğin kişilerle kendine bir duvar örebilirsin. Güvenli bir bölge, sana güç ve cesaret verirken, öğrendiğin gerçekler ise hayata bakış açını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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