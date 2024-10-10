11 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sosyal çevrenle ilgili dönüşümler gündeminde yer alacak! Plüton retrosunda arkadaşlık ilişkileri her zamankinden çok daha önemli bir hale gelecek. İlişkilerini dikkatle yönetecek, karşılıklı saygı ve sevgiye odaklanacaksın. Bu aşamada kırıldığın dostların ya da aile bireylerine karşı net bir çerçeveden yaklaşarak, ilişkilerinde birtakım kopmalar da yaşayabilirsin.

İlişkilerinden beklentilerin gibi hayatındaki ideallerin de değişiyor! Özellikle uzun vadeli planlar üzerinde yeniden düşünmeye başlayabilirsin. Hem iş hayatında hem de özel hayatında konfor alanı inşa etmen gereken bir dönemdesin. Bu sayede kendini daha güvende hissedeceksin. Bunun için sosyal çevrende dönüşüm yaşaman normal.

Peki, iş hayatında neler olacak? Gelin, öğrenelim! İş hayatında ise sıkı sıkıya kariyerine odaklanarak daha fazlasını elde etmek isteyeceksin. Başarılarını zamana yayıp planlı ve akılcı bir şekilde ilerleyeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...