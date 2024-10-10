11 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün güçlü bir içsel dönüşüm sürecine giriyorsun. Plüton retrosu ile birlikte önemli bir duraklama yaşayacak ve kendine döneceksin. Uzun zamandır yüzleşmediğin duygularla karşılaşacaksın. Haliyle bu dönemde değişecek ve yenileneceksin. Üstelik bu değişim hem iş hem aşk hayatına yansıyacak.

Hadi ilk olarak iş hayatını ele alalım. Bugünden itibaren bir süredir düşlediğin değişimi başlatma cesareti bulacaksın. Kariyerinde köklü değişimler yapma arzusu ile işini değiştirmek için harekete geçeceksin. Ancak bu aşamada acele etmeden tüm detayları dikkatle ele almalı ve en iyi kararı verdiğinden emin olmalısın. Böylece kariyerinde yükselme fırsatı bulabilir ya da yeni bir sektöre atılabilirsin.

Öte yandan bu dönemde aşk hayatında mevcut düzeni korumak isteyeceksin. Partnerinle arandaki ilişkide huzura ihtiyaç duyacaksın. Belki de günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için romantik bir tatile çıkacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...