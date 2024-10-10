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11 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 19:01

Plüton retrosunda sorgulayacaksınız! Peki 11 Ekim Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hayatındaki derin bağlılıkları sorgulanabilirsin. Plüton retrosu ile birlikte ilişkilerinde dönüşüm kapıda! Koşulsuz sevgi ve sadakat ile bağlı olduğun kişiden beklentilerin değişebilir. Daha fazla sevilmek ve önemsenmek isteyebilirsin. Ya da partnerinin ilgisini net bir şekilde görmeye ihtiyaç duyabilirsin. Zira bu dönemde duygularını abartılı bir şekilde yaşaman ve tutkularına kapılman bir hayli olası! 

Hazır tutkulardan söz etmişken, bekar Boğa burçlarını da unutmayalım. Aşka kapılmak üzeresiniz... Hafta sonuna girerken, sosyalleşeceğiniz bir gece organize edin. Ve yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmayın. Belki de kalbinizin sahibi çok yakınınızdadır. Sadece bir göz göze geliş, bir tatlı gülüş ile hoş bir ana ihtiyacınız vardır. 

Finansal konularda ise risk almaktan kaçınmalısın! Bu konuda her zaman cesur olduğunu biliyoruz ama bu kez sağlam bir zemin oluşturmadan işini ve kariyerini riske atmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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