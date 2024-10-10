11 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayatındaki derin bağlılıkları sorgulanabilirsin. Plüton retrosu ile birlikte ilişkilerinde dönüşüm kapıda! Koşulsuz sevgi ve sadakat ile bağlı olduğun kişiden beklentilerin değişebilir. Daha fazla sevilmek ve önemsenmek isteyebilirsin. Ya da partnerinin ilgisini net bir şekilde görmeye ihtiyaç duyabilirsin. Zira bu dönemde duygularını abartılı bir şekilde yaşaman ve tutkularına kapılman bir hayli olası!

Hazır tutkulardan söz etmişken, bekar Boğa burçlarını da unutmayalım. Aşka kapılmak üzeresiniz... Hafta sonuna girerken, sosyalleşeceğiniz bir gece organize edin. Ve yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmayın. Belki de kalbinizin sahibi çok yakınınızdadır. Sadece bir göz göze geliş, bir tatlı gülüş ile hoş bir ana ihtiyacınız vardır.

Finansal konularda ise risk almaktan kaçınmalısın! Bu konuda her zaman cesur olduğunu biliyoruz ama bu kez sağlam bir zemin oluşturmadan işini ve kariyerini riske atmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...